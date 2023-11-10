نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في البريمرليج خلال شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التفوق على كل المنافسين

محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي X، اعلان فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

وتفوق محمد صلاح بالفوز في جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز على كل من بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، جارود بوين (وست هام)، جوليان ألفاريز (مان سيتي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، كيران تريبيير (نيوكاسل)، سون (توتنهام).