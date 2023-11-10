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أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي برئاسة اللواء عثمان الدسوقي على إختيار هيثم شعبان مديرا فنيا جديدا للفريق الأول خلفا لميمي عبدالرازق.

هيثم شعبان مديرا فنيا جديدا للداخلية

وتم توقيع العقود فى حضور اللواء عثمان الدسوقى والعقيد على الحسني والأستاذ احمد خليل والأستاذ محمد عبدالحميد، العقد يستمر حتى نهاية الموسم حسب تأكيدات محمد عبدالحميد وكيل المدير الفني.

ومن المقرر أن يبدأ هيثم شعبان مهامه اليوم في الثالثة عصرا على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن الجهاز الفني المعاون له كاملا بعد الاستقرار على كافة العناصر المقرر إنضمامها للجهاز الفني.

ويحتل الداخلية حاليا المركز السادس عشر عقب نهاية الجولة السادسة برصيد 4 نقاط فقط بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا وتعادلا و4 هزائم.

