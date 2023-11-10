نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بن نافل يتحدى رونالدو".. الهلال يدخل في مفاوضات قوية مع بديل نيمار أمام النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية، لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الموسم.

وكان النجم البرازيلي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب السامبا في مواجهة الأوروجواي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادم.

- الهلال يفاوض هدف النصر

وتوجه جماهير وعاشقي نادي الهلال في الوقت الحالي، جملة كبيرة على بن نافل، رئيس قلعة الزعيم السعودي، للتعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت إدارة الغريم التقليدي نادي النصر، قد وضعت نجم السيتي مؤخرا، على رادار التعاقدات المنتظرة في شهر يناير القادم، مع اقتراب نهاية عقده مع السيتيزنز.

على جانب آخر، تمسك الإسباني بين جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، بعدم رحيل صانع ألعاب الفريق في المواسم الماضية، إلا أن أصبح الوضع الآن متاح، حال وصول عرضا ماديا ضخما.

