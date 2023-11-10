نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هل يفشل برشلونة في ضم بديل ليفاندوفسكي؟".. تشافي في مأزق جديد قبل انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، صدمة جديدة بشأن أحد الأهداف التي كانت تخطط لوصولها إلى الكامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم خط الهجوم.

- صدمة كبرى لتشافي

وأكدت إذاعة "RAC1"، أن مسؤولو العملاق الكتالوني، اتفقوا على تأجيل وصول الصفقة المنتظرة في يناير القادم، والخاصة بالبرازيلي فيكتور روكي، بسبب موقف النادي المالي، وعدم القدرة على تسجيل اللاعب.

ولذلك سوف يكون على تشافي مدرب البارسا، الاعتماد على قدوم اللاعب في الصيف المقبل، بعد حسم صفقة البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليونا كمتغيرات إضافية.

على جانب آخر، أصبح تشافي في الوقت الحالي، يسعى لعودة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى مستواه الفني والتهديفي المعروف، عقب تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.