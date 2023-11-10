الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز

يسعى الكابتن ايهاب جلال تصحيح أخطاء اللاعبين التي ارتكبت في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش قبل مواجهة ببراميدز.

الجهاز الفني يضع برنامج بدني للاعبين خلال فترة توقف الدوري

يضع الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي برنامج بدني للاعبين خلال فترة توقف الدوري لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على ستاد الدفاع الجوي.

