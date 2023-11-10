نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يعلن إصابة كيبا ومحمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي وحقيقة عودة قندوسى للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخمي 9-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا

يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، معسكره التدريبى المفتوح على الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى الفترة من ١٠ إلى ١٦ نوفمبر الجارى استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى موزمبيق والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم كلا من جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله السمان، محمد مصطفى كامل، أحمد على، أحمد مصطفي فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، محمود عبد الوهاب، محمود فتحي عبد الله، على فرج، محمد عصام أحمد، محمد جمال رجب، محمد فتحى، محمود أيمن، علاء محمد حسن ومصطفي محمود عبد الهادي.

برايتون يحصن موهوب الفريق حتى نهاية موسم 2029

تمكن برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

نجح فريق برايتون الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب الإيرالندي الشاب صاحب الـ19 عاما ايفان فيرغسون، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2029.

وخاض اللاعب الأيرلندي الشاب ايفان فيرغسون 14 مباراة مباراة مع فريق برايتون، خلال الموسم الجاري 2024-2023، وسجل 5 أهداف.

ويقع فريق برايتون في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على الجونة وحصد الثلاث نقاط لتصدر الدوري مبكرًا.

ريال مدريد يكشف إصابة كيبا

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة حارس مرماه الإسباني كيبا في العضلة الضامة دون أن يكشف النادي الإسباني مدة غيابه.

وجاء نص بيان النادي الملكي بشأن إصابة كيبا كالتالي:"بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة للفخذ اليمنى".

ولم يكشف نادي ريال مدريد عن مدة غياب الحارس الدولي الإسباني لكن الكثير من التقارير الصخفية أشارت إلى أن كيبا سيغيب لمدة 3 أسابيع وأن حارس المرمى لن يعود إلا بعد التوقف الدولي.

وسينضم كيبا لقائمة غيابات ريال مدريد والتي تضم الحارس كورتوا وميليتاو وتشواميني وسيبايوس وأردا جولر.

محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي X، اعلان فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

وتفوق محمد صلاح بالفوز في جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز على كل من بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، جارود بوين (وست هام)، جوليان ألفاريز (مان سيتي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، كيران تريبيير (نيوكاسل)، سون (توتنهام).





عدلي القيعي: هناك شبح يواجه الأهلي وكولر مقتنع بهذا اللاعب



أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، على أن كولر دائمًا يدرس حالة الفريق، وأن إدارة الأحمر لم تفرط في أحمد قندوسي الذي تم إعارته إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال عدلي القيعي: "الأهلي لم يفرط في أحمد قندوسي، كولر مقتنع به ويرفض بيعه لذا قمنا بإعارته لكي يحصل على فرصة أكبر ونراه بهذا الشكل".

واكمل: "الموسم الماضي لم يكن جدول الأهلي مزدحما بهذا الشكل كما هو الموسم الحالي حيث يبقي توالي المباريات بسبب شبح يواجه الفريق، كما أن الموسم الحالي بدأ بداية قوية بخوض عدة نهائيات ومباريات قوية".

وأضاف: "كولر يعيش حالة دراسة مستمرة، حين نكون على متن طائرة تجد حاسوبه دائما مفتوح طوال الرحلة".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الجونة، فى تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024