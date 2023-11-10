نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي: هناك شبح يواجه الأهلي وكولر مقتنع بهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، على أن كولر دائمًا يدرس حالة الفريق، وأن إدارة الأحمر لم تفرط في أحمد قندوسي الذي تم إعارته إلى سيراميكا كليوباترا.

تصريحات عدلي القيعي

وقال عدلي القيعي: "الأهلي لم يفرط في أحمد قندوسي، كولر مقتنع به ويرفض بيعه لذا قمنا بإعارته لكي يحصل على فرصة أكبر ونراه بهذا الشكل".

واكمل: "الموسم الماضي لم يكن جدول الأهلي مزدحما بهذا الشكل كما هو الموسم الحالي حيث يبقي توالي المباريات بسبب شبح يواجه الفريق، كما أن الموسم الحالي بدأ بداية قوية بخوض عدة نهائيات ومباريات قوية".

وأضاف: "كولر يعيش حالة دراسة مستمرة، حين نكون على متن طائرة تجد حاسوبه دائما مفتوح طوال الرحلة".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الجونة، فى تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

