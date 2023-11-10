نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة حارس مرماه الإسباني كيبا في العضلة الضامة دون أن يكشف النادي الإسباني مدة غيابه.

إصابة كيبا حارس ريال مدريد

وجاء نص بيان النادي الملكي بشأن إصابة كيبا كالتالي:"بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة للفخذ اليمنى".

ولم يكشف نادي ريال مدريد عن مدة غياب الحارس الدولي الإسباني لكن الكثير من التقارير الصخفية أشارت إلى أن كيبا سيغيب لمدة 3 أسابيع وأن حارس المرمى لن يعود إلا بعد التوقف الدولي.

وسينضم كيبا لقائمة غيابات ريال مدريد والتي تضم الحارس كورتوا وميليتاو وتشواميني وسيبايوس وأردا جولر.