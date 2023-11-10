الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على الجونة وحصد الثلاث نقاط لتصدر الدوري مبكرًا.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

اختتم النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد خالد بشارة بالجونة.

