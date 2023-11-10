نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الوحدة ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

رحيل موسيماني عن الدوري الإماراتي

وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدربًا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح.

وبحسب ما ذكرته جريدة "البيان الإماراتية"، إن النتائج الضعيفة التي قدمها الفريق بجانب المستوى الغير مقنع هي ما جعلت نادي الوحدة يفكر في إقالة موسيماني والإنفصال عنه، رغم تحقيق الفريق في أخر مباراتين الفوز على حساب اتحاد كلباء وعجمان.

إدارة الوحدة ستسند مهام المدير الفني إلى الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف، خلفًا لموسيماني.

وأوضحت التقارير، بإن بويتنويج يقود تدريبات الفريق اعتبارًا من غدا الجمعة، ويستأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام.