نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الغد.. ماذا قدم علاء عبد العال أمام الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الخامسة من مساء الغد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الجونة، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ماذا قدم علاء عبد العال أمام الأهلي؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للمدير الفني علاء عبد العال مدرب فريق الجونة الحالي، أمام فريق الأهلي.

خاض المدير الفني علاء عبد العال 16 مباراة أمام فريق الأهلي، بواقع مباراتين في بطولة كأس مصر، و14 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاءت مواجهات عبد العال أمام الأهلي في 16 مواجهة، مع 4 فرق محلية مختلفة في الدوري المصري وبطولة كأس مصر، وهم:

الداخلية، إنبي، الشرقية، إيسترن كومباني.

تقابل الأهلي أمام علاء عبد العال، في 12 مواجهة تحت قيادة فريق الداخلية، ومباراة واحدة تحت قيادة فريق إنبي، ومباراتين تحت قيادة فريق إيسترن كومباني، ومباراة واحدة أمام فريق الشرقية.

جمعت أول مباراة بين الأهلي وعلاء عبد العال، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2011/2012، وانتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف، في الموسم الملغي من بطولة الدوري المصري.

فاز فريق الأهلي على المدير الفني علاء عبد العال في 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وهزم الأهلي في مباراتين.

سجل لاعبو الأهلي 30 هدفا، واستقبلت شباكهم من الفرق التي دربها المدير الفني علاء عبد العال 10 أهداف.

حافظت الفرق التي دربها علاء عبد العال على نظافة شباكهم في 3 مواجهات، بواقع مباراتين مع فريق الداخلية، ومباراة مع فريق إيسترن كومباني.

ويقع فريق الأهلي في المرتبة الثانية من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يقع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024.

