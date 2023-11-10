نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد رضا سليم في مران الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تواجد المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في عظمة الترقوة.
وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال الساعات القادمة.
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب المقاولون العرب.