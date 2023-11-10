نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد رضا سليم في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا ‏لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في ‏عظمة الترقوة.‏

وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال ‏الساعات القادمة.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

