المصري يسـتأنف مرانه استعدادا لمواجهة إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية بعد العودة من أربعة أيام راحة سلبية عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بخسارة المصري بأربعة أهداف نظيفة بالجولة السادسة من الدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري في وقت سابق إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة أمام البنك الأهلي.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا آخر.

