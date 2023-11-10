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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق براعم المصري تحت 11 عام ” الفئة العمرية "2012" بقيادة الكابتن مجدي النجار، على نظيره فريق غزل بورسعيد بسبعة أهداف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بملعب الجمارك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها أحمد رفعت ومحمد مسعود.

المصري تحت 11 عام "2012" يفوز على غزل بورسعيد بسبعة أهداف نظيفة

انتهى الشوط الأول للمباراة بهدفين للاشئ سجلهما علاء الكحلاوي ومحمود عماد، وفي الشوط الثاني يضيف المصري خمسة أهداف جديدة عن طريق آدم شبانة ومحمد رامي الكوك ولكل منهما هدفين فيما أحرز آدم عارف الهدف الأخير، لتنتهي المباراة بفوز عريض للمصري بسبعة أهداف نظيفة.

مثل المصري في الشوط الأول: آدم مجاهد، يوسف باندا، مازن اشرف، يوسف شيكو، محمود عماد، علاء الكحلاوي، آدم التابعي، آدم علام بالاضافة للبدلاء أحمد أشرف، حمزة أبو زيد، يوسف مؤمن، يوسف الناغي، يوسف الصباغ.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: معاذ كريم، ياسين حازم، محمد الكوك، آمن عبد الرحمن، آدم شبانة، أحمد لالا، آدم عارف، يوسف عبد الرحمن بالإضافة للبدلاء آدم حموكشة، ياسر حسن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مجدي النجار مدربًا عامًا ، ك. محمود الصاوي مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك.أحمد سلامة مسئولا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

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