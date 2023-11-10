نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفتقد مدافعه في مباراة الغد أمام الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الثامنة بتوقيت القدس والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، فريق الوحدة ونظيره فريق النصر، وذلك في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر يفتقد مدافعه في مباراة الغد أمام الوحدة

ويفتقد فريق النصر في مباراة الغد، المدافع الإسباني إيميرك لابورتي، وذلك عقب تعرضه للإصابة في جرح بالقدم، عقب حصول الفريق على راحة في مباراة الجولة الماضية أمام فريق الخليج.

ويغيب المدافع الإسباني إيميرك لابورتي، لمدة 10 أيام عن المشاركات في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويقع فريق النصر السعودي في المرتبة الثانية من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الهلال.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب إيميرك لابورتي، عن قائمة المنتخب الإسباني، والتي ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار استعدادات منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب قبرص وجورجيا، وذلك في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.