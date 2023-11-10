انت الان تتابع خبر أجمل من جورجينا بـ 100 مرة.. شاهد المشجعة السعودية التي ظهرت في مدرجات النصر وجننت الجماهير بجمالها وقوامها الفتان.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت العديد من حسابات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صورة لمشجعة سعودية حضرت إلى مدرجات ملعب “الأول بارك” لمؤزرة فريق نادي النصر في المباراة الأخيرة التي جمعته مع فريق نادي الخليج.

وتغزل الكثير من المغردين بجمال الفتاة السعودية التي ظهرت في المدرجات كأنها حورية من الجنة، ووصفها البعض بأنها أجمل من “جورجينا” عارضة الأزياء العالمية وصديقة قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو، والتي هي الاخرى حاضرة في مدرجات الملعب.وكان فريق نادي النصر قد لعب مباراته الأخيرة أمام فريق نادي الخليج، ضمن تصفيات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري روشن للمحترفين. والتي انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين.