نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت قوية في قائمة الأهلي أمام الجونة في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة غدًا السبت في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

فيما تم استبعاد كلًا:-

حمزة علاء، محمود متولي، أكرم توفيق، علي معلول، معتز محمد وعمرو السولية، محمد الضاوي كريستو، محمود كهربا، صلاح محسن، رضا سليم، محمد زعلوك.