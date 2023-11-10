الأفضل في البريميرليج.. ماذا قدم أنجي بوستيكوجلو مع توتنهام في الشهر الماضي؟

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المدير الفني الأسترالي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو في تحقيق الفوز بجائزة أفضل مدرب عن الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

ماذا قدم أنجي بوستيكوجلو مع توتنهام في الشهر الماضي؟

وللمرة الثالثة على التوالي، يحصد بوستيكوجلو جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك منذ توليه مقاليد القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

وخاض بوستيكوجلو 3 مباريات على مقعد القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الشهر الماضي.

ونجح بوستيكوجلو في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية في شهر أكتوبر الماضي، ليحقق 9 نقاط كاملة لفريق توتنهام هوتسبير.

وتنافس المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الماضي، وذلك مع كل من:

ميكيل أرتيتا مدرب (أرسنال).

ويورجن كلوب مدرب (ليفربول).

أوناي إيمري مدرب (أستون فيلا).