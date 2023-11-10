نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب أكرم توفيق عن مواجهة الجونة في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة.

سبب غياب أكرم توفيق عن مواجهة الجونة

ويلتقي الأهلي مضيفه الجونة غدًا السبت في الخامسة مساءًا في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يُشارك أكرم توفيق في مران فريقه الأخير الذي أقيم اليوم الجمعة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ليثير الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، مع مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر.