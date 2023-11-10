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أحمد جودة - القاهرة - تمكن برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

برايتون يحصن موهوب الفريق حتى نهاية موسم 2029

نجح فريق برايتون الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب الإيرالندي الشاب صاحب الـ19 عاما ايفان فيرغسون، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2029.

وخاض اللاعب الأيرلندي الشاب ايفان فيرغسون 14 مباراة مباراة مع فريق برايتون، خلال الموسم الجاري 2024-2023، وسجل 5 أهداف.

ويقع فريق برايتون في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن فريق برايتون يقع في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك في المرتبة الثانية، بجوار كل من:

أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أيك أثينا اليوناني، اياكس أمستردام الهولندي.