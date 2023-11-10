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أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء داخل النادي المصري البورسعيدي حول انقسام في الآراء بين أعضاء مجلس إدارة النادي من مؤيد ومعارض لرحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي وذلك بعد تراجع مستوي الفريق ونتائج الفريق مؤخرا.

انقسام في المصري بسبب علي ماهر

طالبت بعض الآراء داخل مجلس إدارة النادي بضرورة رحيل علي ماهر وانقاذ الفريق في بداية الموسم حتى لا يتدهور حالة الفريق من الناحية الفنية خاصة بعد تلقي الهزيمة من فريق البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد بالجولة السادسة بالدوري الممتاز.

وحمل بعض أعضاء مجلس الإدارة علي ماهر تراجع نتائج الفريق بسبب عدم سيطرته على سلوك بعض اللاعبين بالإضافة إلى أخطائه الفنية فى طريقة اللعب والتشكيل أيضا.

قرر مجلس إدارة النادي المصري في وقت سابق إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة أمام البنك الأهلي.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا آخر.

