"باي باي مبابي".. 200 مليون يورو تُقرب مُرعب أوروبا من قميص ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على الوصول إلى اتفاق ضخم خلال الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع أداء الخط الهجومي بشكل نسبي هذا الموسم،في ظل رحيل بعض النجوم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان مسؤولو الملكي، قد دخلوا في مفاوضات سابقة مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، للرحيل إلى صفوف ريال مدريد، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل.

- هالاند على رادار ريال مدريد

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن تضع إدارة الريال في الفترة الحالية، النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على طاولة المفاوضات في الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن يأتي هالاند في الوقت الحالي، في الترتيب أولا عن صفقة كيليان مبابي، التي تشهد دائما عقبات كبيرة، خاصة وأن اللاعب ينتهي عقده مع السيتيزنز هذا الصيف، ولديه شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.

واختتمت، أن يوجد سببين قد يقربوا اللاعب من البرنابيو، وهو امتلاك هالاند منزلا في إسبانيا يقضي به أوقات كثيرة، بجانب علاقته الوطيدة بالانجليزي جود بيلينجهام نجم الميرنجي منذ زمالتهم في فريق بروسيا دورتموند الألماني.

