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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات قوية من أنشيلوتي قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي:"علينا الحفاظ على الديناميكيات الجيدة، فالنسيا فريق ديناميكي للغاية، فريق منظم جيدًا وعلينا أن نلعب بشكل جيد للغاية للحصول على النقاط".

وأضاف:"في بعض الأحيان كان لدينا مستوى جيد جدًا، لكننا نبحث عن الاستمرارية. لم نكن مستمرين دائمًا، ولكن في الوقت الحالي، أنا راضٍ تمامًا عن الموقف، وعن التحسن الدفاعي. هناك ضرورة لوضع الاستمرارية في كل ما نقوم به".

وأشار:"نحن نركز على ما يمكن أن يحدث غدًا، بيلينجهام مرتاح، لقد تدرب بشكل طبيعي، سيكون متاحًا وإذا لم يحدث شيء أعتقد أنه سيلعب".

وأردف:"جولر لديه مشكلة، إنها ليست مشكلة خطيرة. إنه مكتئب لأنه يريد اللعب، ويريد المساهمة، إنها خطوة صغيرة إلى الوراء، إنها ليست انتكاسة. سنستفيد من هذه الفرصة".

وزاد:"إصابة غولر الأولى كانت تمزقًا في الغضروف المفصلي أصيب به بالفعل العام الماضي ولم يتمكن من الصمود".

وزاد:"لقد خضع لعملية جراحية وهذه الإصابات تغير وضعيتك، الانزعاج العضلي أمر طبيعي بعد ذلك. مستقبله ليس موضع شك. نأمل أن يتمكن من ذلك".

ووجه رسالة لجماهير فريقه قائلًا:"يجب على المشجعين أن يأتوا إلى هنا بأقصى قدر من راحة البال للاستمتاع بمباراة ستكون جميلة ومكثفة. المشجعون الذين يأتون من فالنسيا سوف يأتون بأقصى قدر من راحة البال".

وأكمل:"أنا محظوظ بالعمل مع لاعبين يتمتعون بخصائص استثنائية. أنا فخور بتدريب ريال مدريد، إذا تقدم الشباب بشكل جيد، فهذا جيد للنادي ولهم، لدي فكرة أن هؤلاء اللاعبين يتطورون، لأنهم جيدون جدًا".

