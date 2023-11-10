عمر خضر يقود تشكيل منتخب الشباب أمام نادي الشمس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الذي يخوض به المباراة الودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس بعد قليل، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس.

عمر خضر يقود تشكيل منتخب الشباب

يضم التشكيل كلا من عبد المنعم تامر، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.