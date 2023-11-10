نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المصري ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية استعدادًا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب والمقام بالإسكندرية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير المقبل.

قائمة منتخب الكرة الشاطئية

وضمت قائمة المنتخب 21 لاعبًا من بينهم عبد القادر توفيق عبد القادر لاعب المصري وهم محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعي، محمد عبد النبي، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاتة، محمود عماد، محمود شعبان خالد، محمد السيد أبو المعاطي.

يضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزي مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك، إسلام شاكر مسؤول المهمات.محمد أشرف صنارة، كريم محمد عبد الرحيم.

الجدير بالذكر أن قرعة البطولة كانت قد أوقعت منتخب مصر - وصيف بطولة الأمم الأفريقية التي جرت العام الماضي بمدغشقر - ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات ايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى البلد المضيف ( الإمارت العربية المتحدة ).