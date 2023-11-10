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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للاعلاميين وأورانج والصيد بالجولة السادسة بدورى القسم الثالث

يقام في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة السادسة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، بإقامة 7مواجهات قوية ووتشهد الجولة صطدم الكبار ومحاوله الهروب من القاع.



1- الإعلاميين مع اطفيح



عيواجه فريق الأعلاميين متصدر المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 11نقطة مع فريق اطفيح صاحب المركز الثالث بقيادة شوقى محمد برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجوله الماضية فوز فريق الإعلاميين علي حدائق الاهرام برباعية نظيفه بينما حقق فريق اطفيح الفوز علي كاسكادا برباعية مقابل هدف.



2- بشتيل مع أورانج



على ملعب نادي بشتيل يصطدم فريق بشتيل وصيف المجموعه بقيادة جمال حواش بفريق اورانج صاحب المركز الخامس.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد واحد 10 نقاط بعد فوزه أورانج على فريق دياموند بهدف دون رد، بينما تلقي فريق بشتيل هزيمة ثقيلة من فريق حلوان العام برباعية مقابل هدف.



3- الصيد مع حلوان العام



على ملعب نادي الصيد يلعب فريق الصيد صاحب المركز السادس بقيادة طارق حسن مع فريق حلوان العام صاحب المركز السابع يدخل الفريقان اللقاء بنفس الرصيد كلاهما 9نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق حلوان العام الفوز على فريق بشتيل برباعية مقابل هدف، بينما فاز فريق الصيد على فريق اسمنت حلوان بسداسية مقابل هدف.

4- دياموند مع صول

يستضيف ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة لقاء بين فريق دياموند صاحب المركز السابع بقيادة جمال الدسوقي برصيد 7 نقاط مع فريق صول صاحب المركز قبل الاخيربرصيد نقطتين



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق دياموند من فريق اورانج بهدف دون رد بينما تعادل فريق صول مع فريق المعادي سلبيًا.



5- كسكادا مع ابو النمرس



يخوض فريق كاسكادا صاحب المركز الثاني عشر الجريح والغير مستقر بتغيير مدربيين برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق ابو النمرس صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد بكري برصيد 10 نقاط.

ويقام اللقاء على ملعب السلمانية.



6- منشية ناصر مع اسمنت حلوان



على ملعب المنشية يدخل فريق منشية ناصر صاحب المركز التاسع بقيادة محمد رمضان برصيد 6 نقاط في نزهة عندما يلعب مع فريق الاسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة احمد مكي دون نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق منشية ناصر من فريق ابو النمرس بهدف دون رد بينما تلقي فريق اسمنت اسيوط هزيمة ثقيلة من فريق الصيد بسداسية مقابل هدف.



7- المعادي مع حلوان العام



على ملعب نادي المعادي يستقبل فريق المعادي صاحب المركز العاشر بقيادة احمد الجداوى برصيد 5 نقاط مع فريق حلوان العام صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 4 نقاط.