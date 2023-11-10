نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تصريحات نارية من أنشيلوتي وبيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة وصلاح يحصد جائزة جديدة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

تصريحات نارية من أنشيلوتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي: "علينا الحفاظ على الديناميكيات الجيدة، فالنسيا فريق ديناميكي للغاية، فريق منظم جيدًا وعلينا أن نلعب بشكل جيد للغاية للحصول على النقاط".

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بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأعلن عامر حسين أن اتحاد الكرة قرر إحالة المهندس ممدوح عيد للجنة الانضباط بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

سبب غياب أكرم توفيق عن مواجهة الجونة

يغيب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة.

ويلتقي الأهلي مضيفه الجونة غدًا السبت في الخامسة مساءًا في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في البريمرليج خلال شهر أكتوبر

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التفوق على كل المنافسين

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إصابة كيبا حارس ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة حارس مرماه الإسباني كيبا في العضلة الضامة دون أن يكشف النادي الإسباني مدة غيابه.

وجاء نص بيان النادي الملكي بشأن إصابة كيبا كالتالي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة للفخذ اليمنى".