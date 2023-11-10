بعثة أبو سليم الليبي تصل إلى القاهرة 19 نوفمبر لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي إلي القاهرة يوم 19 نوفمبر لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية.

يسعى المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أبو سليم الليبي يستأنف تدريباته لمواجهة الزمالك

يستأنف نادي أبو سليم الليبي تدريباته مساء اليوم في ليبيا استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتواجد في مجموعة أبو سليم الليبي كلا من الزمالك وساجرادا الأنجولي - وسوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.