نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في مباراة المجد والبنك الأهلي بدوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة المجد السكندري أمام البنك الأهلي اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية أزمة كبيرة بعد تأخير حضور فريق البنك الأهلي لملعب المباراة لمدة تزيد عن 20 دقيقة وهي المدة التي حددتها لائحة مسابقات كرة القدم بالإتحاد المصري.

أزمة في مباراة المجد السكندري والبنك الأهلي

و نشرت الصفحة الرسمية لفريق البنك الأهلي في فيس بوك أن المباراة تم تأجيلها رغم حضور الفريقين لملعب المباراة

وعلى الجانب الأخر صرح لـ "دوت الخليج الرياضي" عمرو التوأم المدير الفني لفريق المجد السكندري صاحب الأرض قائلًا: مباراة المجد أمام البنك الاهلي لم تؤجل وتم احتساب نتيجة المباراة لصالح المجد بسبب تأخير حضور فريق البنك الاهلي مدة تزيد عن ساعة ونصف عن الموعد المحدد لإقامة المباراة، وحكم المباراة أحتسب النتيجة لصالحنا 2-0

وأكد مصدر مطلع داخل لجنة المسابقات أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذة المباراة بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة ؛ ولم تحسم نتيجة المباراة حتى الآن في انتظار القرار النهائي من إتحاد كرة القدم