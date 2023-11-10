نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الأسبوع (توك شو سبورت).. شوبير يوضح الحالة الصحية لـ العامري فاروق وميدو يهاجم إدارة الأهلي وشبانة يكشف اسم مدرب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في الأسبوع المنصرم.

شوبير يوضح التطورات الصحية لـ العامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد إصابته بنزيف في المخ. في إطار برنامجه الإذاعي، أوضح شوبير أن العامري فاروق خضع لأربع عمليات جراحية جراء الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها.

وفي تفصيل عمليات الجراحة، أشار شوبير إلى أنه تم إجراء شفط للنزيف وتركيب قسطرة مخية. وتم أيضًا قياس درجة الوعي التي وصلت إلى 3 من أصل 15 نقطة. وأشار إلى أن قياس الوعي اليوم سيكون حاسمًا في تحديد خطة العلاج المستقبلية للعامري فاروق.

وختم شوبير حديثه بالإشارة إلى أن العامري فاروق يتواجد حاليا في حالة غيبوبة تامة، ولكن الأمور تظهر مستقرة بشكل أكبر مما كانت عليه في وقت سابق. يُذكر أن الوعكة الصحية أصابت العامري فاروق أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، حيث تم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. الفحوصات الطبية والأشعة أكدت إصابته بنزيف في المخ الذي أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة.

ميدو يهاجم إدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتقادًا إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " من المسؤول عن الأموال التي تهدر في الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب دون استفادة حقيقية منهم؟".

وتابع: "الأندية المصرية تخفق دومًا في التعاقد مع اللاعبين الأجانب باستثناء بيراميدز، وبالأخص الزمالك".

وأضاف: "من المسؤول عن تعاقد الأهلي مع موديست براتب يصل إلى مليون ونصف دولار، أي نحو 20% من إجمالي رواتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

موديست وسامسون.. رأي المستكاوي وسند يفجر ملف الصفقات

تحدث النقاد الرياضيين حسن المستكاوي وفتحي سند عن رأيهم في ثنائي الأهلي والزمالك انتوني موديست وسامسون اكنيولا، وما الذي يجب أن تفعله الأندية في سقف رواتب اللاعبين.

واجاب الثنائي عن سؤال ما الراتب الذي تعطيه لموديست وسامسون مع الأهلي والزمالك وقال حسن المستكاوي:" موديست 200 الف جنيه مصري، وسامسون يدفع لكي يلعب في الزمالك.

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حقيقة رحيل كولر عن الأهلي

تردد في الفترة الأخيرة، خاصة مع خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، عن وجود أزمة داخل الفريق بين المدير الفني، ومدير الكرة خالد بيبو.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أنه لا يوجد أي خلاف بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة".

شريف عبد المنعم: مصطفي شوبير حارس كبير

أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بظهور عدد من اللاعبين في تشكيل المارد الأحمر أمس أمام المقاولون العرب بصورة مميزة، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “النادي الأهلي أمس كان هناك إيجابيات بشكل كبير أهمها ظهور مصطفى شوبير الذي أراه أنه حارس كبير ولا فارق بينه وبين أى حارس أخر، وطاهر محمد طاهر بشكل جيد، وذلك إضافة كبيرة لـ مارسيل كولر للمرحلة المقبلة”.

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أزمة فتوح تخيف الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بعد أزمته الأخيرة".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد دراسة مؤخرا داخل القلعة الحمراء لموقف فتوح، قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".

وحسمت إدارة الزمالك مؤخرا، قرارها الأخير برحيل المدير الفني للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد تراجع النتائج بشكل متواصل، وإسناد قيادة الأبيض إلى معتمد جمال.

صبحي يرد على اتهامه بالمراهنة

وصرح محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "أن كل ما يتردد ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

وأختتم صبحي خلال تصريحات مع برنامج بلس "90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يقوم بالتحدث عني بشكل خاطئ دون وجه حق، وأي حد معاه حاجة ضدي يخرجها".

وكانت إدارة القلعة البيضاء، قد قررت توقيع عقوبة على ثلاثي الفريق، محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، بعرضهم على البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

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ميدو يتغنى بإدارة الزمالك

علق الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، بركلات الترجيح.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الزمالك واجه فريقًا يملك العديد من البدائل الممتازة وتم تأسيسه على مدار سنوات ولكن الفريق الأبيض نجح بشكل كبير في تحقيق العدالة وإرساء المبادئ وهو أمر مهم لكل مؤسسة.

عبد الواحد السيد يوجه رسالة خاصة لعبد الله جمعة

وجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبد الله جمعة، بععد عودته للمشاركة في لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن عبد الله جمعة لاعب موهوب ولكنه أهمل في حق نفسه لفترة كما أنه عانى من الابتعاد بشكل كبير عن المشاركة في مباريات الفريق بعد الإصابة.

أحمد شوبير يفاجئ جمهور الأهلي

وانتقد أحمد شوبير أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مؤخرًا، خاصةً وأن مستوى بعض اللاعبين تراجع بشكل ملحوظ.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الجمهور غير راضٍ عن أداء الفريق، هناك بعض اللاعبين خارج مستواهم، خاصةً إمام عاشور وأليو ديانج.