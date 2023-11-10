نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بيلينجهام.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام ضيفه فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

وشهدت القائمة عودة لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بعد غيابه عن المباراة الماضية في الدوري أمام رايو فاليكانو، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بجانب الغياب عن مواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - بينيرو - فران.

الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - إيدجار.

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، يوم الغد السبت 11 نوفمبر 2023، والتي تنطلق عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.