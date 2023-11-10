نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة لهذه المباراة والمقرر لعبها خلال هذا الأسبوع.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويشهد مساء الأحد القادم والموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري مباراة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد أمام فياريال في منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي الثانية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.