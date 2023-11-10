نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي ستقام بينهما في الليجا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة برشلونة المقبل ضد ديبورتيفو ألافيس وذلك ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني

ويلعب برشلونة مباراة هامة ضد ديبورتيفو ألافيس وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وستنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي مساء الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

وتنقل مباراة برشلونة والافيس في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.