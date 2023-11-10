نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوافق على طلب الجهاز الفني بإلغاء معسكر الغردقة والفريق يؤدي تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.



المصري يسـتأنف مرانه استعدادا لمواجهة إنبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية بعد العودة من أربعة أيام راحة سلبية عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بخسارة المصري بأربعة أهداف نظيفة بالجولة السادسة من الدوري.

يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري بملاقاة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري في وقت سابق إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة أمام البنك الأهلي.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا آخر.

على صعيد أخر، يعقد الكابتن علي ماهر خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.