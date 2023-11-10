المصري تحت 18 عامًا " 2005 " يفوز على بورتو السويس بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي نتائجه الإيجابية ببطولة الجمهورية " ب " للمرحلة العمرية ذاتها، وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مركز شباب زينهم ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية

المصري تحت 18 عامًا " 2005 " يفوز على بورتو السويس

ادار هذه المباراة طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من محمد الجندي ومصطفى سيف وأيمن شوقي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة من سبع مباريات متصدرا جدول الترتيب.

حفلت المباراة بالإثارة منذ دقيقتها الأولى وحتى الأخيرة حيث انتهى شوطها الأول بتقدم فريق بورتو بهدف للاشئ سجله في الدقيقة الثانية عشر.



وفي الشوط الثاني ينجح أحمد أبو الفتح في إدراك هدف التعادل للمصري في الدقيقة الثانية والعشرين، ليرد بورتو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليعتقد الجميع أن نقاط المباراة في طريقها لأبناء السويس،إلا أن أبناء الباسلة كان لهم رأيًا أخر، فينجح البديل أحمد العربي " بركات " في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

ومرت المباراة إلى ركلات الترجيح إلى أن كرر عبد الوهاب نادر قلب دفاع المصري فعلته بإحراز هدف الفوز القاتل للنسور الخضر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما فعل ذلك خلال المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي لتنطلق فرحة لاعبي المصري وجهازهم الفني بفوز غال وثمين رفع رصيدهم إلى 15 نقطة محتلا صدارة الترتيب.

تشكيل المصري ضد بورتو السويس

مثل المصري في المباراة: محمد حسام لحراسة المرمى، صالح أحمد ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر، أحمد رامي ، محمود أشرف ، عمرو منيا لخط الوسط ، أحمد عصام ، أحمد أبو الفتح، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من حسام حسن، زياد تامر،حسين عبد الستار السعيد العشري، أحمد العربي "بركات".

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك.، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.