نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يعرف التعادل.. كشف حساب موسيماني مع الوحدة الإماراتي عقب إقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر الجاري، عن فسخ تعاقده مع المدرب الجنوب بيتسو موسيماني بالتراضي.

وتولى موسيماني مقاليد القيادة الفنية لفريق الوحدة، في الأول من يوليو الماضي قادما، من فريق الأهلي السعودي لكرة القدم.

كشف حساب موسيماني مع الوحدة الإماراتي

وخاض الجنوب أفريقي مع نادي الوحدة 10 مواجهات، بواقع 3 لقاءات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و7 مباريات في بطولة الدوري الإماراتي.

وسبق أن تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قيادة فريق الأهلي المصري، ونجح معهم في تحقيق العديد من الألقاب القارية والجماعية، حيث فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتان، وبطولة كأس السوبر الإفريقي، وبطولة كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.

وسجل لاعبو الوحدة تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 18 هدفا، واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

ويعد توديع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، من الدور ربع النهائي، أحد أبرز أسباب إقالة المدرب بيتسو موسيماني من قيادة الوحدة الإماراتي.

ويحتل نادي الوحدة الإماراتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي بـرصيد 12 نقطة.