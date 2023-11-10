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أحمد جودة - القاهرة - فوز الالومنيوم ونجوم مصر وطهطا وتعادل الترسانة

أقيم اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني (ب).



نتائج المجموعة الاولى

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- تعادل فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم مع فريق أسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس بهدف لمثله، حيث تقدم ديروط بهدف سجله مصطفى السيد عصعص في الدقيقة 8 من الشوط الأول وإدرك أسمنت أسيوط هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق فرانسيس.



- فوز فريق الالومنيوم بقياده هشام عبد المنعم على فريق ملوى بقيادة محمود فرغلى بهدفين نظيفين سجلهما محمود كمال في الدقيقة 4 من الشوط الأول وسيسه في الشوط الثاني.



- فوز فريق طهطا بقيادة محمد صديق على فريق شبان قنا بقيادة يحيى الخلاوى بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم طهطا بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما عمر حسنى، وإدرك شبان قنا هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

- فوز فري الاقصر بقيادة محمد عويس على فريق قوص بقيادة بكر محمد بهدفين مقابل هدف.

المجموعة الثانية

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- تعادل فريق الترسانه بقيادة حسين شكرى مع فريق الفيوم بقيادة سعيد صبحي دون أهداف.

سقوط منياوي



- فوز فريق مركز شباب طامية بقيادة رمضان رجب على فريق المنيا بقيادة نبيل محمود بهدفين مقابل هدف.

تقدم طاميه بهدف في الشوط الأول سجلها جيبالا في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أصاف محمد الدمياطي الهدف الثاني في الدقيقة 37.



وإدرك المنيا هدف عن طريق اسلام نبيل فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

فوز نجوم مصر



- فاز فريق نجوم مصر بقيادة عصام عيد على فريق مرحز شباب مغاغة بقيادة حجاج فولي برباعية نظيفة عن طريق ابو الحاج ومووسبانو بالشوط الأول، ومحمود مرسي محمود رمضان بالشوط الثاني.

تعادل بني مزار



- تعادل فريق بنى مزار بقيادة ابراهيم صدقى مع فريق الواسطى بقيادة على حسين بهدف لمثله، تقدم الواسطى بهدف دون رد سجله عمرو عبادى في الشوط الأول وسجل محمد عبد السميع هدف بنى مزار في الشوط الثاني.



المجموعة الرابعة

فوز فريق إيسترن كومباني على فريق بورتو السويس بهدفين نظيفين سجلها مصطفى ابراهيم في الشوط الأول ومحمد حسن من ركلة جزاء بالشوط الثاني.