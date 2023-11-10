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أحمد جودة - القاهرة - تعادل مثير لأسمنت أسيوط مع ديروط في القسم الثاني

سقط الفريق الكروي الأول بنادى ديروط فى فخ التعادل بنتيجة 1/1 أمام ضيفه أسمنت أسيوط بديربي الأسايطة بملعب ستاد بنى سويف الرياضي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب '.



وجاءت أهداف المباراة عن طريق مصطفى عصعص لاعب ديروط بالدقيقة الثامنة بالشوط الأول.

وخطف فرانسيس اكوامى هدف التعادل لاسمنت اسيوط بالدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثانى.

وعلى مدار شوطى المباراة تبارى لاعبي ديروط فى إهدار الفرص السهلة أمام مرمى اسمنت اسيوط برغم امتلاك الفريق لنسب الاستحواذ على الكرة طيلة المباراة والتغييرات العديدة التى دفع بها علاء ابراهيم المدير الفنى لديروط خلال الشوط الثانى.

وشهدت المباراة في نهايتها بعض المناوشات من الجهازين الفنيين.



ديروط بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم لعب المباراة بتشكيل مكون من..

مصطفى السيد ومصطفى عصعص ومحمد سامى ويوسف عفيفى ومحمود الزينى وعمر مجدى وأحمد فاروق وكريم عصام واحمد سليم واحمد سعيد ومحمود عمر.



أسمنت أسيوط بقيادة مديره الفنى يوسو جونزاليس هاص المباراة بتشكيل مكون من..

بلتاجى سمير وعمر مصطفى واسلام طارق ومحمود امين ومحمد صفوت ومحمد عبد الفتاح ومحمد توفيق واحمد كامل وعلى محمد وفرانسيس.



وخلال المباراة أجرى ديروط تغييرات بنزول كلا من محمد عصام وعلى مهران وماجد اشرف واسلام مسعود بدلا من مصطفى عصعص ويوسف عفيفى وأحمد سليم وأحمد سعيد.

فيما أجرى الأسمنت تغييرات بنزول كلا من حسام حسن ومحمد ماهر وحكيم اكوامى وعبد الرحمن حمدى ومحمد هشام بدلا من مصطفى كزلوف ومحمد توفيق وعلى مبارك واسلام طارق ومحمد عبد الفتاح.

التعادل رفع رصيد ديروط للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد الاسمنت للنقطة 7 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب '.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد طارق عبد الرحيم وعاونه أسامة السيد وحسن فتحى ومحمد علاء حكما رابعا وسيد الشورى مراقب حكام وحسن حلمى مراقب مسابقات.