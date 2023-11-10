عاجل.. الإعلان عن أفضل لاعب بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حصد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم نادي أتليتكو مدريد، جائزة الأفضل في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2022.

جريزمان الأفضل في الجولة الرابعة من مجموعات الأبطال

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، فى ثلاث مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته، وأحرز هدفان في مباراة الجولة الرابعة أمام فريق سيلتك الاسكتلندي.

وأحرز جريزمان حتي الآن 36 عددًا من الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفرنسي مسيرته مع ريال سوسيداد في 2009 وفاز بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني في أول موسم له مع النادي.

وحصل أنطوان جريزمان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لعام 2016، وتم ترشيحه لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في عام 2016 وجائزة الكرة الذهبية 2016، وحصل على المركز الثالث في كلتا الجائزتين.