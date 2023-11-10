نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. هدف ملغي لـ ميتروفيتش والتعادل سيد الموقف بين الهلال والتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي والتعاون في دوري روشن السعودي، المباراة التي تقام على ملعب الملك فهد في الجولة الـ12، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والتعاون

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكن مهاجم الهلال السعودي من إحراز هدف للفريق ولكن ألغي الحكم الهدف بعد العودة إلي الفار لوجود خطأ سابق.

ويتصدر الهلال السعودي قائمة ترتيب الدوري برصيد 32 هدف في المركز الأول، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 25 هدف من 12 مباراة.

ويسعي الهلال السعودي للحفاظ على صدارة الدوري السعودي بالفوز على التعاون ورفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما يسعي التعاون لملاحقة النصر ورفع رصيده إلى 28.