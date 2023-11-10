نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‎موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ‎موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي تشهد اهتمامًا وترقبًا جماهيريًا كبيرًا من قبل الجمهور في كل مكان.

‎موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الاسباني

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والمقرر لها أن تكون ضد فالنسيا.

ويلعب ريال مدريد مباراة هامة وقوية ضد نظيره نادي فالنسيا مساء الغد السبت والموافق 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.