صلاح ثالثا.. تعرف على قائمة أكثر اللاعبين حصولا لجائزة الأفضل شهريا في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - حقق اللاعب المصري محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عن شهر أكتوبر الماضي.

قائمة أكثر اللاعبين حصولا لجائزة الأفضل شهريا في البريميرليج

ويعد اللاعب محمد صلاح أكثر لاعبي الجيل الحالي تتويجا بالجائزة، داخل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج صلاح بالجائزة على مدار 5 مرات، وجاءت على النحو التالي:

نوفمبر 2017

فبراير 2018

مارس 2018

أكتوبر 2021

أكتوبر 2023.

ويحل صلاح ثالثا في ترتيب أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، حيث جاءت قائمة الأكثر تتويجا على النحو التالي:

سيرجيو أجويرو 7 مرات

هاري كين 7 مرات

ستيفن جيرارد 6 مرات

كريستيانو رونالدو 6 مرات

روبن فان بيرسي 5 مرات

واين روني 5 مرات

محمد صلاح 5 مرات



وسجل اللاعب محمد صلاح 5 أهداف خلال مباريات ليفربول في الشهر الماضي، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.