منتخب مصر الشباب يهزم الشمس ٢/١ وديًا استعدادًا لبطولة شمال افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر للشباب يحقق فوزًا مهمًا على نظيره الشمس بنتيجة ٢-١ في المباراة الودية التي أقيمت اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة شمال إفريقيا المقررة في تونس. وقد سجل محمد عبد الله الهدف الأول للمنتخب المصري، بينما أضاف مهند محمد الهدف الثاني.

منتخب مصر للشباب يفوز على الشمس

يتأهب منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا التي ستقام من ١١ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في ١٩ نوفمبر، وسيواجه المغرب في ختام مشواره بالبطولة في ٢١ نوفمبر.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت منتخب مصر للشباب في مواجهة ليبيا في ١٥ نوفمبر، ثم الجزائر في ١٧ نوفمبر. ويتولى تدريب المنتخب وائل رياض، بمساعدة علاء عبده كمدرب عام، وأيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى، بينما يشغل عادل محفوظ منصب المدير الإداري.