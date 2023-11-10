نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهر أكتوبر "وش السعد" على محمد صلاح بحصد الجوائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك عن شهر أكتوبر الماضي.

جوائز صلاح في أكتوبر

إلا أن صلاح، استطاع حصد 3 جوائز فردية في تاريخه، إضافة لتسجيل 6 أهداف في 5 مباريات فقط، في رقم إيجابي.

إضافة لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، استطاع حصد جائزة لاعب الشهر في ناديه ليفربول.

كما حصد جائزة أجمل هدف في ليفربول عن الشهر الماضي.

ورغم المستوى المتراجع للفريق الإنجليزي، وخسارة مباراته الأخيرة من تولوز بثلاثية مقابل هدفين، إلا أن صلاح بقى النقطة المضيئة في الفريق.

ويواجه ليفربول برينتفورد الأحد المقبل وذلك في تمام الرابعة مساء.