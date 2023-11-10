نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يهنئ الزمالك بالصعود إلى نهائي الكأس وينتقد غياب العدالة والنزاهة في التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز لكرة القدم بيانًا اليوم الجمعة تقدم فيه بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر نيابة عن كل العاملين بنادي بيراميدز.

بيراميدز يهنئ الزمالك بالصعود إلى نهائي الكأس في بيان رسمي

وأعرب النادي في البيان عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز والجهاز الفني الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية.

وقال مجلس الإدارة في البيان أنهم لا يريدون الانتقاص من فوز نادي الزمالك، ولكنهم يؤكدون أن مشكلتهم كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

واختتم البيان مؤكدًا أن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة.