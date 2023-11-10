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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسن خليفة، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أبها في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرم، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، لويز فيلبي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، إيجور كورنادو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أبها في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد أبها مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.