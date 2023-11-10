نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى في صفوف الزمالك بشأن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تلقي مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خبر صادم بشأن إصابة نجم الفريق والتي ستهدد مشاركته معه الفترة المقبلة.

تفاصيل إصابة محمود علاء

وفي سياق ذلك فقد تعرض النجم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز.

وفاز الزمالك على نادي بيراميدز بركلات الترجيح وحسم تأهله إلى دور النهائي في بطولة كأس مصر أمام الأهلي.

وقد أثبتت الفحوصات التي خضع لها محمود علاء إصابته بمزق في العضلة الخلفية وهو ما سيجعله يغيب عن الملاعب مدة طويلة من أجل الخضوع لبرنامج علاج مكثف.

وتشير التقارير الأولية إلى احتمالية غياب محمود علاء عن الزمالك مدة قد تصل إلى أسبوعين، وذلك حتى يكون اللاعب قادر على العودة والمشاركة مع الفريق من جديد.