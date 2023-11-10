نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بفرمان كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نادي الجونة والتي شهدت غيابات عديدة في المباراة المقرر لعبها ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في التقرير الآتي، غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي لن تشارك أمام نادي الجونة في مباراته المقامة مساء غد السبت.

ويلعب النادي الأهلي مباراة قوية أمام الجونة مساء غد السبت والموافق 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري نايل لهذه النسخة.

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: “محمد هاني- خالد عبد الفتاح- كريم فؤاد- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- كريم الدبيس.

خط الوسط: آليو ديانج- إمام عاشور- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة.

وفي الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- أنتوني موديست.

المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

ويغيب عن مباراة النادي الأهلي أمام الجونة كل من: حمزة علاء، محمود متولي، علي معلول، أكرم توفيق، معتز محمد، عمرو السولية، كهربا، صلاح محسن، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، محمد زعلوك.