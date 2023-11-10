نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطفال الأبرياء لا يستحقون الموت".. هالاند يعلن تضامنه مع أطفال فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الحرب القائمة بين فلسطين وإسرائيل خلال الفترة الحالية والتي شهدت ضحايا عديدة خلالها.

هالاند يعلن تضمانه مع أطفال فلسطين

ومنذ أن بدأت الحرب بين الطرفين في السابع من أكتوبر الماضي وقد تم تسجيل عدد كبير من الوفيات، بجانب الإصابات وهو مالم يتوقف حتى الآن، ولكن كان النصيب الأكبر من الوفيات في هذه الحرب أطفالًا.

وعلق هالاند على ذلك الأمر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يوجد طفل بريء يستحق الموت".

وفي سياق مرتبط فيستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي مساء الأحد القادم والموافق 12 نوفمبر.