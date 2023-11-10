نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مُزورة ونادي مخطوف.. مرتضى منصور يعود ويهاجم حسين لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مهاجمًا حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء.

تصريحات مرتضى منصور

وانتقد مرتضى منصور احتفال حسين لبيب مع جماهير الزمالك قبل انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء، معلقًا: "حسين لبيب احتفل بالرقص داخل النادي ثلاثة أسابيع بينما الأطفال يموتون في غزة".

وعن نادي الزمالك علق مرتضى منصور: "الكثيرون يتواصلوا معي؛ للتعليق على ما حدث داخل النادي وقلت لهم أن هذا الوقت ليس مناسبًا، بسبب ما يحدث في فلسطين".

وأكمل مرتضى منصور: "الانتخابات مزورة والزمالك أصبح مخطوفًا هذا المجلس معين وكل انجازاتهم أنهم كسروا مكتبي وأنا رئيس شرفي لنادي الزمالك وقمت بإنشاء المكتب على حسابي الشخصي. حسين لبيب أجر أفراد لإزالة صوري من النادي".

وأتم رئيس الزمالك السابق تصريحاته بالقول: "أزالوا لافتات نادي الوطنية والكرامة من النادي، يعني لا وطنية ولا كرامة؟ بالتأكيد سأتحدث وأكشف للجميع ما حدث ولكن هذا ليس وقته".

من الجدير بالذكر أن مرتضى منصور قد عُزل من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك بحكم قضائي نهائي؛ قبل أن يتقدم مجلسه بالاستقالة في أغسطس الماضي ليتم انتخاب مجلس جديد برئاسة حسين لبيب.